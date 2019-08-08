ثوران بركان قرب العاصمة اليابانية

ثار بركان غرب العاصمة اليابانية طوكيو، ليل الأربعاء الخميس، للمرة الأولى منذ 2015 ما أدى إلى فرض قيود للوصول إلى المنطقة.

وقد بدأ النشاط في جبل "أساما"، على بعد حوالي 140 كيلومتراً، وهو أحد أكثر براكين البلاد نشاطاً ليلاً قاذفاً الرماد والدخان على ارتفاع ألفي متر تقريباً في الأجواء.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية، على الفور، مستوى الإنذار إلى 3 من سلم يحوي خمس درجات ما يعني منع الاقتراب على مسافة أربعة كيلومترات من البركان.

وقد يتسبب البركان بسقوط صخور وبغيوم ساخنة تحوي الغازات البركانية في قطر قدره أربعة كيلومترات حول فوهة البركان، على ما حذرت الوكالة.

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وأضافت أن البلدات القريبة من البركان قد تتأثر أيضاً بسقوط حجارة أصغر حجماً وبالرماد بحسب اتجاه الرياح.

وقد أجلي أشخاص عدة كانوا يخيمون على مسافة قريبة إلى مركز إيواء حيث أمضوا الليل.

ولا يزال البركان يقذف الغازات البركانية، صباح اليوم الخميس، لكن عند مستوى "طبيعي"، على ما أفاد مسؤول في الهيئة. وأضاف "لم نرصد زيادة في النشاط".