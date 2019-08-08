الولايات المتحدة تدعو لحوار مباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير

دعت الولايات المتحدة الهند وباكستان إلى إجراء حوار مباشر بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان "ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام".

كما دعت واشنطن إلى الهدوء وضبط النفس مع تصاعد النزاع بين الجارتين النوويتين.

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وأدى النزاع على الإقليم، الواقع في جبال الهمالايا، إلى نشوب حروب وتوترات بين نيودلهي وإسلام آباد.

وتسبب إلغاء الهند للحكم الذاتي في الجزء الخاضع لها من إقليم جامو وكشمير إلى إحياء التوتر بين البلدين.

وطردت باكستان، أمس الأربعاء، السفير الهندي وعلقت التجارة مع جارتها وقالت إنه سترفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.