مقتل جندي إسرائيلي طعناً قرب مستوطنة في الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العثور على جثة جندي عليها آثار طعن قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان للجيش "عثر في الصباح الباكر اليوم على جثة جندي تحمل آثار طعن في شمال الخليل"، بدون توضيح الظروف.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض، على ما يبدو، للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب إحدى الطرق قرب مستوطنة "مغدال عوز" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".
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ولم يذكر بيان الجيش أي تفاصيل كما لم يتهم أي جهة بقتل الجندي.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى عملية تفتيش في مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني في الضفة الغربية "في أعقاب حادث أمني كبير".
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