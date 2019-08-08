احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هاتفياً، الأربعاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ملفّات الأمن البحري بالخليج وإيران واليمن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتاغوس في بيان: “ناقش وزير الخارجية وولي العهد السعودي التوتّرات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة”.
واحتجزت إيران، في أقل من شهر، ثلاث ناقلات نفط أجنبية في الخليج، ما فاقم التوتّرات بين واشنطن وطهران.
وقالت أورتاغوس إن بومبيو وولي العهد السعودي تطرقا أيضا إلى “تطورات ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها مواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار”.
وفيما يتعلق باليمن “أكد الوزير وولي العهد مجددا دعمهما القوي لجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفثس لدفع العملية السياسية قدما”.
المصدر: العربية.نت
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان تعزيز الأمن البحري بالخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.