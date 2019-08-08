العراق يسلم اليوم رفات الكويتيين الـ48

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من المقرر أن يسلّم العراق إلى الكويت 48 رفاتاً تعود لمواطنين كويتيين قتلوا أثناء الغزو العراقي عام 1990.

وعثر مؤخراً على الضحايا في مقبرة في بادية السماوة.

وستتم عملية التسليم عبر منفذ سفوان الحدودي جنوب غرب محافظة البصرة، بحضور وفود رسمية من البلدين، كما أن وزارة الدفاع العراقية هي المعنية بالأمر، وهي من قام بنقل الرفات عبر طائرة نقل عسكرية إلى مطار الشعيبة العسكري في البصرة، تمهيداً لعملية التسليم المرتقبة.

والثلاثاء، استقبل وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين، مؤكداً دعمه الكامل للمنظمة الدولية للعمل معها في مساعدة العراق وشعبه وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.

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من جانبها، عبرت ممثلة الأمم المتحدة عن “سعادتها لما تقوم به وزارة الدفاع بتقديم كل الإمكانيات في مساعدة نجاح مهمة الأمم المتحدة في العراق بالتعاون مع الجانب الكويتي والصليب الأحمر”، وفق وكالة الأنباء العراقية.

المصدر: ـ العربية.نت