كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6 ريختر يضرب شمال شرق تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب زلزال بلغت قوته 6.0 درجات في أضرار طفيفة في شمال شرق تايوان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس حيث تستعد الجزيرة لوصول إعصار شديد.

ذكر مكتب مراقبة الزلازل فى تايوان أن الزلزال وقع فى الساعة 5:28 من صباح اليوم الخميس فى المحيط الهادى على بعد حوالى 36 كم جنوب شرق مدينة ييلان. كان مركز الزلزال على بعد حوالى 22.5 كم تحت سطح البحر.

وأظهرت تقارير تلفزيونية صور للبضائع الواقعة من أرفف متاجر البقالة وأضرار هيكلية طفيفة في المباني، وشعر بالزلزال سكان العاصمة تايبيه في شمال الجزيرة.

وقد أصدر المكتب المركزي للطقس اليوم الخميس تحذيرا لسكان ييلان، وكذلك تايبيه والمناطق المحيطة بها في الشمال وعلى طول الساحل الشرقي قبل إعصار ليكيما. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو وفيات.