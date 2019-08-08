كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيرانية ترشي الصحفيين لشراء ذممهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بادرت الحكومة الإيرانية بأمر من الرئيس حسن روحاني، بتقديم هدية خاصة إلى الصحفيين بمناسبة "يوم الصحافي" في محاولة مبطنة لشراء ذممهم، في حين تتابع الصحفيين، وتتجسس عليهم، وترصد تحركاتهم وارتباطاتهم.

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وقال روحاني، الأربعاء، في كلمة موجهة للصحفيين في يومهم، ونقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "قمت بإصدار أمر إلى وزير الاتصالات آذري جهرمي، بتخصيص تسهيلات خاصة للصحفيين في الإنترنت والفضاء الافتراضي، وتقديم إنترنت عالي السرعة لهم، وخدمات إنترنت مجانية لمدة سنة، كهدية من الحكومة في يوم الصحفي"، وفق ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس.

ولم يخف الرئيس الإيراني هدفه من تقديم هديته، حيث أوضح ذلك بصريح العبارة، وهو يقول: "في الأوضاع التي نعيشها يقوم الإعلام المعادي بالدعاية ضدنا، وسنتمكن بجهودكم أيها الصحفيون وتعاوننا معكم، تجاوز هذه المرحلة الصعبة". في إشارة إلى الأزمة الأخيرة المتصاعدة مع الولايات المتحدة.