كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال وتايلاند تتعاونان في عودة 50 صيادا تقطعت بهم السبل في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الحكومة الصومالية على مغادرة طاقم تايلاندي وتسهيل عودتهم إلى تايلاند بحسب مصادر إعلامية.

ووفقا لبانكوك بوست ، سيغادر طاقم الصيد التايلاندي المهجور على متن سفينة في البحر قبالة الصومال في ولاية بونتلاند.

وقالت بوسادي سانتيبيتاكس ، المتحدثة باسم الوزارة ، إن السلطات الصومالية استجابت بشكل إيجابي لطلب المساعدة من السفارة التايلاندية في نيروبي ، كينيا.

وقالت السيدة بوسادي إنه تم حجز رحلة ويجب أن يعود طاقم الصيد إلى تايلاند هذا الأسبوع.

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وكان الصيادون يعملون على سفينة تجلب الأسماك في المياه الصومالية.

ووفقًا للمسؤولين ، لم يتم الدفع للصيادين وتم التخلي عنهم على متن قارب صيد ، وداني 1 ، قبالة ساحل بوصاصو في الصومال ، وكان الطعام ينفد.

وأصدرت الحكومة الصومالية مؤخراً تراخيص لسفن الصيد الأجنبية في الأراضي الصومالية.