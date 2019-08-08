كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض واردات الصين من الولايات المتحدة بنسبة 19 ٪ في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت الواردات الصينية من البضائع الأمريكية في يوليو مع اشتداد حرب التعريفة مع واشنطن.

أظهرت بيانات جمركية اليوم الخميس تراجع واردات السلع الأمريكية بنسبة 19٪ عن العام السابق إلى 10.9 مليار دولار، على الرغم من أن هذا كان تحسنًا مقارنةً بنسبة 31.4٪ في يونيو. انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.5 ٪ إلى 38.8 مليار دولار.

انتقمت بكين بسبب رفع التعريفة الأمريكية في نزاع حول التجارة والتكنولوجيا من خلال فرض عقابها وتعليق مشترياتها من فول الصويا الأمريكي وغيرها من السلع.

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وتأتي أحدث البيانات في أعقاب تهديد الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بتمديد الرسوم العقابية إلى 300 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية.

ارتفع إجمالي الصادرات الصينية بنسبة 3.3 ٪ مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 221.5 مليار دولار، مرتفعا عن شهر يونيو بنسبة 1.3 ٪ وسط ضعف الطلب العالمي على السلع الاستهلاكية. كما تقلصت الواردات بنسبة 5.6 ٪ لتصل إلى 176.4 مليار دولار، وهو تحسن عن انخفاض الشهر الماضي بنسبة 7.3 ٪.

و ذكر جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في تقرير انه " صمدت الشحنات من وإلى الصين بشكل أفضل مما كان متوقعا في الشهر الماضي، لكن التحول المستمر ما زال غير مرجح على المدى القريب".

