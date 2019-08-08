كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان توافق على أول شحنة صادرات إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصدر وزير التجارة هيروشيغ سيكو إعلانًا نادرًا عن هذه الموافقة، قائلًا إن المسؤولين قرروا أن الصفقة لا تثير أي مخاوف أمنية. ومن الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة غضب كوريا الجنوبية من القيود المفروضة على صادرات طوكيو وإظهار أنه لا يوجد حظر تجاري.
فرضت اليابان ضوابط أكثر صرامة على ثلاثة مواد رئيسية والتي تستخدم بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية اعتبارًا من 4 يوليو، كما قللت القواعد من الوضع التجاري لكوريا الجنوبية الذي يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد أعربت شركات تصنيع المواد الكيميائية اليابانية عن مخاوفها من أن عمليات التفتيش المنفردة قد تطيل عملية الموافقة وقد تعطل خطوط الإنتاج لعملائها.
وجاءت الموافقة الأولى بعد حوالي شهر، أسرع بكثير من الفترة القياسية التي تصل الي 90 يوما.
وصرح سيكو للصحفيين "التصريح يدل على أن ترخيص الصادرات من قبل الحكومة اليابانية ليس تعسفيا ويمنح لأي معاملات مشروعة الفرصة لاجتياز عمليات تفتيش صارمة.. الخطوة التي اتخذناها مؤخرا ليست حظرا على التصدير."