كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان توافق على أول شحنة صادرات إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اليابان اليوم الخميس أنها منحت أول تصريح لشحن المواد الكيميائية إلى كوريا الجنوبية لاستخدامها في مواد ذات تقنية عالية بموجب قواعد التصدير الجديدة لطوكيو والتي زادت من التوترات مع سول.

وأصدر وزير التجارة هيروشيغ سيكو إعلانًا نادرًا عن هذه الموافقة، قائلًا إن المسؤولين قرروا أن الصفقة لا تثير أي مخاوف أمنية. ومن الواضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة غضب كوريا الجنوبية من القيود المفروضة على صادرات طوكيو وإظهار أنه لا يوجد حظر تجاري.

فرضت اليابان ضوابط أكثر صرامة على ثلاثة مواد رئيسية والتي تستخدم بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية اعتبارًا من 4 يوليو، كما قللت القواعد من الوضع التجاري لكوريا الجنوبية الذي يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

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وقد أعربت شركات تصنيع المواد الكيميائية اليابانية عن مخاوفها من أن عمليات التفتيش المنفردة قد تطيل عملية الموافقة وقد تعطل خطوط الإنتاج لعملائها.

وجاءت الموافقة الأولى بعد حوالي شهر، أسرع بكثير من الفترة القياسية التي تصل الي 90 يوما.

وصرح سيكو للصحفيين "التصريح يدل على أن ترخيص الصادرات من قبل الحكومة اليابانية ليس تعسفيا ويمنح لأي معاملات مشروعة الفرصة لاجتياز عمليات تفتيش صارمة.. الخطوة التي اتخذناها مؤخرا ليست حظرا على التصدير."

