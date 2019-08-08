كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تضرّ بأمن واستقرار عدن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن العقيد المالكي، قوله، إن "القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن".

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وشدد على الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.

ودعا المالكي في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي المتمردةـ والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.