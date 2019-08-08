كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة أحد جنوده في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الاسرائيلي انه عثر على جثة جندي اسرائيلي بها طعنات قرب مستوطنة بالضفة الغربية جنوبي القدس في وقت مبكر اليوم الخميس.

وذكر بيان للجيش أن القوات الإسرائيلية وضباط الشرطة كانوا يقومون بتفتيش المنطقة القريبة من مستوطنة عتصيون حيث عثر على الجثة في "ساعات الصباح الباكر".

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن الجندي كان طالبًا في برنامج ديني يهودي قبل الحرب ولم يكن مسلحًا ولا يرتدي الزي العسكري، وان الجيش يحقق في ملابسات وفاته.

تم تحديد هوية الجندي فيما بعد بأنه دفير سوريك، 19 عامًا، من مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية. تم العثور على رفاته بالقرب من المدرسة العسكرية حيث درس في الضفة الغربية.

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أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا قال فيه إن قوات الأمن "يطاردون الان الإرهابي البغيض لمحاسبته".

كما قدم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين تعازيه قائلا إن قوات الأمن "تطارد القتلة ولن ترتاح حتى نجدهم".

وقد استولت إسرائيل على الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة، في حرب عام 1967. يطالب الفلسطينيون بالأراضي كجزء من دولة مستقبلية.

يعتبر معظم المجتمع الدولي مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير شرعية وعقبة أمام إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. تعتبر إسرائيل المناطق "متنازع عليها"، وتقول إن مصير المستوطنات يجب أن يتحدد من خلال المفاوضات، التي تحتضر منذ سنوات.

