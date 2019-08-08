بالتزامن مع عيد الأضحى..الأرصاد الجوية تتوقف عن العمل

بعد التوقف عن العمل، في الـ21 من الشهر المنصرم، مدة أربع ساعات، احتجاجا على “غلق الوزارة الوصية لباب الحوار، وتعليق الملفات المطلبية”، أعلنت نقابة مستخدمي الأرصاد الجوية، عزم المنضوين تحت لوائها التوقف عن العمل بدون حضور، بالتزامن مع عيد الأضحى الاثنين المقبل.

وقال مكتب النقابة العامة للأرصاد الجوية الوطنية، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن هذه الخطوة تأتي في سياق معارك نضالية احتجاجية، بوتيرة تصاعدية متناسبة مع درجة تفاعل وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مع مطلب الجلوس لطاولة الحوار، وإيجاد حلول مناسبة للملفات الحارقة الخاصة بالقطاع الرصدي، وهو المطلب، يضيف البلاغ، “الذي نصت عليه مذكرة رئيس الحكومة الموجهة لجميع القطاعات الوزارية بدون استثناء”.

وقررت نقابة الأرصاد الجوية الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التوقف عن العمل بدون حضور، يوم الإثنين 12 غشت الجاري، ابتداء من الساعة 08:00 صباحا إلى 12:00 زوالا، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى، ردا على “عدم تجاوب وزارة اعمارة مع مطالب الشغيلة الرصدية، من أجل إيجاد أرضية حول الملفات العالقة”.

وأبدت النقابة، بحسب المصدر ذاته، تأسفها لموقف الوزير الذي “يدفع الاتحاد المغربي للشغل إلى الاضطرار لاتخاذ خطوات احتجاجية أخرى، علها تسمع الصوت له، وللرأي العام المغربي”، من أجل توضيح الصورة “حول دور القطاع الرصدي، وحيويته الاستراتيجية”، داعية وزير التجهيز والنقل إلى التعجيل بفتح باب الحوار لنزع فتيل التوتر، والاحتقان الذي يخيم على القطاع الرصدي، والذي يؤثر بالضرورة، تضيف النقابة، على “السير السليم لأداء الخدمة المقدمة من قبل المديرية، المسؤولة عن الأمن المناخي للمغاربة، إلى مختلف المرافق، والمؤسسات العامة، والخاصة المستعملة للمنتوج الرصدي”.

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وكانت النقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية الوطنية، كشفت لـ”اليوم 24″، في وقت سابق، عزمها طرح سؤال شفوي على الوزير، من خلال الفريق البرلماني، الذي يمثلها داخل مجلس المستشارين، بعد استنفاذ كل الأشكال الاحتجاجية الميدانية.

وقال نائب الكاتب العام للنقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية الوطنية، لحسن اعبية، في حديث مع الموقع، إن مطلبهم الأبرز، حاليا، هو الجلوس للحوار، ثم حينها يأتي النقاش حول نقاط رئيسية، ذكر منها “الخصاص في الموارد البشرية”، موضحا أن هذه الموارد تقلصت أكثر من الثلث، ليتضاعف العمل، طوال الـ20 سنة الأخيرة، حيث أصبحت المهام المنوطة بثلاثة مستخدمين، أو أربعة، يقوم بها مستخدم واحد فقط، بالإضافة إلى ما يتعلق بـ”التعويض الخاص بالسهر الرصدي، وتحفيز العاملين بالتوقيت التقني”.

وأوضح اعبية، أن قرار نهجهم أشكال التوقف عن العمل، احتجاجا على سياسة الآذان الصماء، التي تقابلهم بها الوزارة الوصية، في يومي السبت، والأحد، وأيام العطل، والأعياد، وفي الليل، يأتي من أجل “تحسيس المواطنين، والرأي العام، بأن القائمين على مهام الأرصاد الجوية، يشتغلون حتى في أيام العيد، وعطل الأسبوع، وعلى هذا الأساس يطالبون بتحفيزهم”، أما التعويض الخاص بالسهر الرصدي، يضيف المتحدث، فـ”توصي به المنظمة الدولية للأرصاد الجوية جميع الحكومات في العالم”.

وأشار لحسن اعبية، في حديثه مع “اليوم 24″، إلى أنه إذا “لم يستجب، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لمطالبنا عقب توقفنا عن العمل في عيد الأضحى، بعد عدم تجاوبه مع مراسلات الرصديين، واحتجاجهم بحمل الشارات السوداء، في وقت سابق”، فإن النقابة العامة لمستخدمي الأرصاد الجوية الوطنية، ستدعو إلى برنامج تصعيدي، يتضمن “وقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية، وإثارة ملف العاملين في الأرصاد الجوية داخل قبة البرلمان”، بحسب تعبيره.