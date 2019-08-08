“الطبيب” الوهمي بمراكش.. وزارة الصحة تكشف تفاصيل الإطاحة به

كشفت وزارة الصحة تفاصيل توقيف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ومهنة ينظمهما القانون والنصب والاحتيال.

وقالت وزارة الصحة أمس الأربعاء، إن الوزير أنس الدكالي أعطى تعليماته لإيفاد لجنة تفتيش للتحري في موضوع استغلال محل كائن بحي المحاميد، بمراكش، كعيادة طبية خاصة بالأمراض النفسية، من طرف شخص مشكوك في صفته كطبيب.

وتقول الوزارة إن التحريات أظهرت أن المعني بالأمر قام بفتح عيادة وممارسة مهنة الطب دون التوفر على الدبلومات التي تخول له صفة طبيب، ولا على التراخيص التي تسمح له بممارسة أي نشاط يدخل في المهن الصحية المؤطرة قانونا.

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وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه انتحل صفة طبيب متخصص في الأمراض العقلية والنفسية، وقام بفتح عيادة وهمية بمنطقة المحاميد بمراكش، كما أنجز طوابع وأختاما تتضمن صفته ومهنته الوهمية، بغرض تعريض الأشخاص للنصب والاحتيال، وذلك دون أن يكون حاصلا على أي مستوى تعليمي أو شهادة أكاديمية، لتبلغ السلطات المعنية لتوقيفه.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المعني بالأمر بعد الاشتباه في أنشطته الاحتيالية، وبعد استنفاد جميع إجراءات التنسيق مع الجهات الطبية والسلطات الترابية المختصة، وذلك قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجر