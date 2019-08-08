حورة: تصريح مدع عام ضد 3 مشتبهين بجريمة قتل وسيم أبو شلظم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ إلى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الخميس، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف 3 مشتبهين لغاية الانتهاء من الإجراءات القانونية في جريمة قتل الشاب وسيم إبراهيم أبو شلظم (18 عاما).
ومددت المحكمة فترة اعتقالهم لغاية تاريخ 9.8.2019.
ووفقا للشرطة فإنها تلقت في 17 حزيران/ يونيو، حول جريمة إطلاق نار في بلدة حورة، أصيب فيها الشاب أبو شلظم بإصابات بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن للأسف الشديد هناك تم إقرار وفاته متأثرا.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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