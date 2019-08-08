شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليمني بموريتانيا يلتفي القائم بأعمال السفارة العراقية بنواكشط والان مع التفاصيل

استقبل سعادة سفير اليمن الدكتور سالم صالح العرادة أمس الأربعاء بمكتبه بمقر السفارة بنواكشوط بالقائم بأعمال السفارة العراقية بموريتانيا السيد مصطفى محمد سلمان.

وخلال اللقاء رحب السفير بالسيد مصطفى سلمان وناقش معه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وكذلك مناقشة العمل الدبلوماسي المشترك في بلد الإعتماد.

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وقبل أيام تقدم سعادة السفير اليمني لدى موريتانيا د.سالم صالح العرادة أصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء البعثة والعاملين بالسفارة اليمنية بنواكشوط وأبناء الجالية اليمنية في موريتانيا إلى فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وإلى الرئيس الموريتاني السابق فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وإلى الحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني الشقيق بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية وبالعرس الديمقراطي الفريد الذي شهدته موريتانيا في الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافس حر وشريف فاز فيها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

متمنياً لموريتانيا الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار والاستقرار في هذه ظل القيادة الجديدة بقيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما وجه الشكر للقيادة السابقة ممثلة بفخامة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على ماقدمه لليمن واليمنيين وعلى مواقفه العروبية والتاريخية مع اليمن.