شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن المصالح الحوثية الإيرانية القطرية من أحداث عدن والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة لندنية، عن المصالح الحوثية الإيرانية القطرية من أحداث عدن، جنوب اليمن.

وأكد الخبراء أن موازين القوة العسكرية والشعبية تميل لصالح الانتقالي الذي استطاع في مواجهات سابقة مطلع العام 2018 السيطرة على محافظة عدن وإسقاط المعسكرات التابعة للحرس الرئاسي والاقتراب من اقتحام قصر المعاشيق لولا تدخل التحالف العربي حينها.

وقالت مصادر مطلعة وفق ما نشرته صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم الخميس "من عدن إن وحدات عسكرية جنوبية تابعة للحكومة اليمنية أعلنت انضمامها لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما يؤكد حدة الانقسام وحالة الفرز الجهوي التي تشهدها الساحة اليمنية، وبلغت ذروتها في أعقاب مقتل قائد قوات الدعم والإسناد العميد منير اليافعي في عملية شكك الانتقالي في حقيقة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عنها، مشيرين إلى وجود أطراف أخرى في الشرعية قد تكون ضالعة فيها.

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ويؤكد مراقبون أن نتائج معركة عدن ستنعكس بشكل كبير على المشهد اليمني وستغير من معادلة القوة في حال تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض أجندته وإحكام السيطرة على العاصمة المؤقتة، غير مستبعدين أن يقدم المجلس على إعلان أي خطوة أحادية في اتجاه الانفصال وفك الارتباك بشمال اليمن وهو القرار الذي يحتاج إلى توافق دولي وإقليمي واسع.

ورجحوا أن يسعى الانتقالي للحفاظ على نوع من العلاقة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة اليمنية مع محاولة فرض العديد من مطالبه من داخل مؤسسات الحكومة باعتباره الطرف المسيطر على معظم الأراضي اليمنية، وهو الأمر الذي قد يضعف من نفوذ الإخوان المسلمين الذين يتهمهم المجلس الانتقالي باختطاف قرار الحكومة الشرعية والتغوّل على مؤسساتها.

ووفقا لمصادر “العرب” فقد باءت جهود الحكومة والتحالف العربي في كبح جماح التصعيد الذي شهدته عدن بعد مقتل “أبواليمامة” نتيجة حالة التحريض والتأجيج الإعلامي التي شاركت فيها أطراف يمنية وأخرى إقليمية من بينها قطر التي عمل إعلامها على استفزاز الشارع الجنوبي والشمالي على حدّ سواء، من خلال بث صور قديمة وبعضها مفبرك للأحداث.

وعكست التداعيات المتسارعة هشاشة الوضع السياسي والإعلامي وحالة الاحتقان الشعبي في المعسكر المناوئ للحوثيين، وقدرة أطراف داخلية وخارجية مرتبطة بمشروع إيران في المنطقة على استغلال التباينات المتصاعدة بين القوى والمكونات المناهضة للحوثيين في اليمن.