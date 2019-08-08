شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة طائرة للخطوط الليبية من قصف لمطار معيتيقة والان مع التفاصيل
نجت طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من غات، الواقعة بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية، من قصف تعرض له مطار معيتيقة في طرابلس مساء الأربعاء.
وذكرت ذلك إدارة المطار في صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي.
كما أعلنت سلطات المطار، مساء امس، إغلاق المجال الجوي للمطار بعد تعرضه للقصف.
وأوضحت لاحقاً أن طائرة تابعة لـ"الأجنحة الليبية" هبطت في مطار مصراتة قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي بعد غلق المجال الجوي لمطار معيتيقة، كما أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية من مطار مصراتة متجهة إلى مدينة إسطنبول التركية.
وكان مطار معيتيقة الدولي، أعلن الأحد الماضي، نجاة طائرة طيران البراق من استهدف للمطار بعدد من القذائف سقطت إحداها على مقربة من الطائرة.
ويذكر أن مطار معيتيقة الدولي هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية بعد توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل إثر تعرضه للحرق والتخريب منذ العام 2014.
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