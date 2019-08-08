شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والان مع التفاصيل

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتي من شأنها تقويض فرص السلام.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد العاهل الأردني على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، وبما يحفظ وحدة سوريا، أرضاً وشعباً، ويضمن عودة آمنة للاجئين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده العاهل الأردني مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالعاصمة البريطانية لندن، حيث بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، وآخر المستجدات الإقليمية.

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وفي بداية اللقاء، قدم ملك الأردن التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.

كما أكد الزعيمان على علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات.

كما اتفق الطرفان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، الذي تخلله غداء عمل، إلى ما تشهده المنطقة من أزمات، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.