شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقي فرنسي: مساعدات الإمارات لليمن لم تقف عند حدود دعم قطاع الصحة والان مع التفاصيل

أوضح مدير الشرق الأوسط في منظمة «أوكسفام» – اتحاد دولي للمنظمات الخيرية- في باريس، رينو مورجيه، أن مساعدات الإمارات لليمن لم تقف عند حدود دعم قطاع الصحة.

وبين وفق ما نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس "أن دولة الإمارات قامت بتأهيل 23 مستشفى ومركزاً صحياً خلال العام الجاري، في جميع المحافظات المحررة.

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كما وفر الهلال الأحمر الإماراتي الأدوية والمستلزمات الطبية لعشرة مراكز طبية، مع دفع الرواتب والأجور للعاملين فيها، كما دعمت 600 حالة من الجرحى والحالات الحرجة منذ مطلع العام الجاري، بتسفيرهم إلى الخارج لتلقي العلاج في مستشفيات دولية في الإمارات والهند، كما دعمت أكثر من 150 معاقاً بوسائل حركة وأطراف صناعية، لتتصدر بذلك الإمارات قائمة الدول الداعمة لليمن والأكثر نشاطاً على مستوى العالم في مجال الإغاثة وإنقاذ الحياة.

وأضاف مورجيه، أن مساعدات الإمارات لليمن لم تقف عند حدود دعم قطاع الصحة، بل تنوعت المساعدات لتشمل تأهيل المدارس، ودعم التعليم في المحافظة المحررة، ودعم التلاميذ بوسائل التعليم ومستلزمات الدراسة، ودعم قطاع المياه والكهرباء بإنشاء المشروعات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء في كافة مناطق البلاد المحررة، ودعم مشاريع البنية التحتية بشكل عام من طرق وصرف صحي، ودعم وسائل النقل الجماعي، والموانئ ومراسي الصيد، والقوارب ومستلزمات العمل في مجال الصيد البحري ونقل الأسماك للمساهمة في إعالة الأسر المحتاجة.

وإنشاء مخيمات اللاجئين وإيواء النازحين، وتوفير سبل الإعاشة الإنسانية والراحة، وتوفير الغذاء والدواء للمقيمين فيها، وغيرها من المساعدات المتنوعة والمستمرة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن وهو عطاء منقطع النظير.