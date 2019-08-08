شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن موعد محاكمة المتورطين في الانقلاب الفاشل والان مع التفاصيل
أعلن السودان، الأربعاء، عن تقديم المتورطين في المحاولة الانقلابية الأخيرة التي أحبطها المجلس العسكري الانتقالي، إلى المحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى.
وقال متحدث باسم جهاز المخابرات العامة السوداني، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية، إن "التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء، وسيقدم المتورطين إلى محاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة العيد"، وفق ما أوردته صحيفة "الصيحة" السودانية.
وأكد أنه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توافر البينات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني أحبط في 24 يوليو (تموز) الماضي رابع محاولة انقلاب منذ عزل عمر البشير، ويتهم فيها ضباطاً تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي بينهم رئيس الأركان هاشم عبدالمطلب.
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