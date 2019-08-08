شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفع مستوى التحذير حول السفر إلى هونغ كونغ والان مع التفاصيل

رفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، مستوى التحذير حول السفر إلى هونغ كونغ، وحثت المسافرين على توخي المزيد من الحذر في المنطقة، بسبب ما وصفتها باضطرابات أهلية، بعد شهور من الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان.

وتشهد هونغ كونغ، منذ شهور احتجاجات بدأت بمعارضة مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم اتخذت السلطات قراراً بتعليقه، لكنها تحولت إلى تحد مباشر لحكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام ومطالبات بديمقراطية كاملة.

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وقال التنويه الذي نشر على الموقع الالكتروني للقنصلية الأمريكية العامة لهونغ كونغ ومكاو، الأربعاء: "امتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى أحياء غير تلك التي سمحت الشرطة فيها بالمسيرات".

وأضاف "تلك المظاهرات، التي يمكن حدوثها دون إشعار أو بعد إشعار قصير، من المرجح أن تستمر". وتم رفع التحذير إلى المستوى الثاني بين أربعة مستويات.

وحذرت أستراليا مواطنيها أيضاً حول السفر إلى هونغ كونغ، الأربعاء.