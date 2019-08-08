شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. قصف جوي عنيف على مواقع للمليشيا في حرض والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات جوية عنيفة على مواقع للمليشيا الحوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. قصف جوي عنيف على مواقع للمليشيا في حرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.