شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة فرنسية: المجتمع الدولي ينظر بتقدير كبير لجهود الإمارات للدعم الطبي باليمن والان مع التفاصيل

أكدت وزيرة فرنسية، أن المجتمع الدولي ينظر بتقدير كبير لجهود دولة الإمارات للدعم الطبي الذي تقدمه دولة الإمارات، مثل دعم مستشفيات محافظة الضالع اليمنية بمساعدات تبلغ 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى مطار عدن، الأحد الماضي، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وثمنت وزيرة الصحة الفرنسية، آنييس بوزين، في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الخميس جهود دولة الإمارات ودعمها المستمر للقطاع الطبي في اليمن، لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن، ومكافحة الأمراض والأوبئة الفتاكة التي تحاصر اليمنيين بسبب استهداف ميليشيا الحوثي وعصابات الإرهاب بشكل متكرر للبنية التحتية في البلاد وخاصة شبكات المياه النقية الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي.

وأضافت بوزين، أن دعم مستشفى الضالع الميداني الذي تم تشييده بتمويل إماراتي في هذه المنطقة الحيوية لإسعاف ونجدة الجرحى والمصابين، على أطراف المحافظة وفي المناطق المجاورة، وإمداده بأحدث الأجهزة والمعدات، يعد دعماً إنسانياً مهماً للغاية يضاف إلى سلسلة طويلة من الدعم الإماراتي لقطاع الصحة في اليمن.

والمراكز الصحية الفقيرة في نقاط جغرافية مهمة لتوفير الإغاثة والنجدة الصحية لأكبر قطاع من المتضررين، إلى جانب نقل الحالات الحرجة للعلاج في الخارج، وهو جهد إنساني مهم للغاية يقدره المجتمع الدولي لدولة الإمارات في هذه المنطقة.