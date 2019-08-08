شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية قلقة من أحداث جامو وكشمير والان مع التفاصيل
صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة ( 370 ) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.
وعبرت المملكة عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، وتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
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