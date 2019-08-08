شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة جندي إسرائيلي تعرّض للطعن في الضفة والان مع التفاصيل

أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثة جندي تلقى عدة طعنات الأربعاء قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان للجيش صدر باللغة الإنكليزية "عثر في الصباح الباكر اليوم (الخميس) على جثة جندي تحمل آثار طعن قرب بلدة (يهودية) في شمال الخليل"، بدون توضيح الظروف.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض على ما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.

Advertisements

ووصف البيان الجندي بأنه طالب بمدرسة دينية يهودية.

ولطالما كانت الخليل والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها نقطة مشتعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جهته، غرّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر تويتر قائلاً: "عثر صباح اليوم على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عام والذي كان في المرحلة الأولى من مسار تجنيده لجيش الدفاع في مسار خاص للمتدينين وذلك في منطقة عتصيون بين بلدتيْ أفرات وميغدال عوز".