البياتي يعلن المباشرة برفع الكتل من مداخل ومخارج مطار بغداد

وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن جميع الكتل الكونكريتية الموجود داخل وخارج مطار بغداد الدولي تبلغ خمسة الاف كتلة، سيتم رفعها جميعا خلال الايام المقبلة.

وأوضح البياتي أنه تم رفع اكثر من ١٥٠ كتلة هذا اليوم، مشيرا الى أن الجهد الهندسي بدأ برفع الكتل من ساحة عباس ابن فرناس اي مدخل المطار.



وأوضح سكرتير رئيس الوزراء أن الكتل التي ترفع من المطار سوف تذهب الى النجف والناصرية لبناء مستودعات محصول الحنطة، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

واعلن البياتي، في وقت سابق، عن فتح طريق مطار بغداد اعتبارا من اول ايام العيد، مبينا ان الطريق سيكون سالكا فقط لحاملي تذكر السفر.

