البياتي يعلن المباشرة برفع الكتل من مداخل ومخارج مطار بغداد

أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عن النباشرة برفع الكتل الكونكريتية من مداخل ومخارج مطار بغداد الدولي.
وأوضح البياتي أنه تم رفع اكثر من ١٥٠ كتلة هذا اليوم، مشيرا الى أن الجهد الهندسي بدأ برفع الكتل من ساحة عباس ابن فرناس اي مدخل المطار.
وأوضح سكرتير رئيس الوزراء أن الكتل التي ترفع من المطار سوف تذهب الى النجف والناصرية لبناء مستودعات محصول الحنطة، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.
واعلن البياتي، في وقت سابق، عن فتح طريق مطار بغداد اعتبارا من اول ايام العيد، مبينا ان الطريق سيكون سالكا فقط لحاملي تذكر السفر.
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