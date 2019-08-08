مقززة لكنها أذكى حشرة في العالم... صفات خارقة لن تتوقعوها عن الصراصير!

الحشرات كائن مزعج للجميع يثير الاشمئزاز كما وانه يثير رعب البعض والفتيات خصوصا. لكن هناك حشرات رغم هذا تتميز بدهاء أحيانًا يفتقده البشر.

في هذا السياق، يرصد لنا موقع "zestradar" أذكى سبع حشرات في العالم، وهي كالآتي...

النحل

يتميز بذكاء شديد، حيث أنه قادر على فهم الأفكار المجردة وحفظ تسلسل الأحداث، وحفظ المناظر الطبيعية بشكل عجيب. كما أنها تستطيع أن تبيض ملكة النحل في اليوم الواحد ما يصل إلى 1200 بيضة، وقد يصل عدد البيض الذي تنتجه في حياتها كلها تقريبا المليون بيضة. خلية النحل الواحدة يمكن أن يصل عدد سكانها حتى 60000 نحلة. يتميز بذكاء شديد، حيث أنه قادر على فهم الأفكار المجردة وحفظ تسلسل الأحداث، وحفظ المناظر الطبيعية بشكل عجيب. كما أنها تستطيع أن تبيض ملكة النحل في اليوم الواحد ما يصل إلى 1200 بيضة، وقد يصل عدد البيض الذي تنتجه في حياتها كلها تقريبا المليون بيضة. خلية النحل الواحدة يمكن أن يصل عدد سكانها حتى 60000 نحلة. الجراد

حشرات لونها إما سمراء أو خضراء بطول سنتمترین تقفز في كل الاتجاهات، يمتلك سلوكا ذكيا لدرجة الإبهار خاصة داخل مجموعة، فيعملون بشكل منظم للغاية. حشرات لونها إما سمراء أو خضراء بطول سنتمترین تقفز في كل الاتجاهات، يمتلك سلوكا ذكيا لدرجة الإبهار خاصة داخل مجموعة، فيعملون بشكل منظم للغاية. الدبابير

تتعرف الدبابير على وجوه البشر وخاصة الدبابير الورقية هذا ما أثبتته الأبحاث، فمثلها كالبشر تمامًا تتعرف وتحتفظ على أشكال البشر المختلفة. تتعرف الدبابير على وجوه البشر وخاصة الدبابير الورقية هذا ما أثبتته الأبحاث، فمثلها كالبشر تمامًا تتعرف وتحتفظ على أشكال البشر المختلفة. السرعوف

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حشرة السرعوف تعتبر حشرة مفترسة، تظل فترة طويلة جامدة على غصن من الأغصان ببدنها ودرعها الأخضر فتبدو وكأنها ورقة شجر. للسرعوف عينان ضخمتان تنظران في الفضاء دائمًا. لديها بعض الذكاء حيث تستطيع صيد حشرات الثدييات والتي تكون أكبر منها بشكل كبير، وقد اثبتت بعض الأبحاث أن لديها حيل ماكرة كثيرة. حشرة السرعوف تعتبر حشرة مفترسة، تظل فترة طويلة جامدة على غصن من الأغصان ببدنها ودرعها الأخضر فتبدو وكأنها ورقة شجر. للسرعوف عينان ضخمتان تنظران في الفضاء دائمًا. لديها بعض الذكاء حيث تستطيع صيد حشرات الثدييات والتي تكون أكبر منها بشكل كبير، وقد اثبتت بعض الأبحاث أن لديها حيل ماكرة كثيرة. النمل

حشرة النمل لديها ذكاء يظهر من قدرتها على العمل بشكل مستمر ودؤوب، وهذا دليل ذكائها. كما أن لديهم وفاء لبعضهم البعض حيث يمكن لها أن تقضي وقًتًا طويلًا في إنقاذ نملة أخرى أو السير والتنقل في الصفوف سويًا إلى بيت جديد آمن. حشرة النمل لديها ذكاء يظهر من قدرتها على العمل بشكل مستمر ودؤوب، وهذا دليل ذكائها. كما أن لديهم وفاء لبعضهم البعض حيث يمكن لها أن تقضي وقًتًا طويلًا في إنقاذ نملة أخرى أو السير والتنقل في الصفوف سويًا إلى بيت جديد آمن. الفراشات

الفراشات لا تزال تحتفظ ببعض الذكريات لها منذ أن كانت تعيش داخل اليرقة. كما أن لديها طرق رائعة لحفظ أفضل المواقع الرحيقية، ويبلغ اتساع جناحيها 15 سم وتعيش في أميركا الجنوبية. الفراشات لا تزال تحتفظ ببعض الذكريات لها منذ أن كانت تعيش داخل اليرقة. كما أن لديها طرق رائعة لحفظ أفضل المواقع الرحيقية، ويبلغ اتساع جناحيها 15 سم وتعيش في أميركا الجنوبية. الصراصير

الصرصار حشرة مقززة تثير الاشمئزاز، البعض لا يقدر على رؤيتها، ولكن هل تعلم أن لديها ذاكرة كبيرة وقدرة عظيمة على تعلم الأشياء بمنتهى السهولة؟... كما أن لديها نوع من الكروموزومات في جيناتها الوراثية تبعدها عن الهلاك قدر الإمكان، بالإضافة إلى قدرة حشرة الصرصار على النجاة بنفسها بسبب حاسة الشم القوية التى تنبئها بالخطر. والأهم من ذلك أنها تتأقلم مع المبيد الحشري وتفرز مضادات مناعية خاصة، وأحيانًا تكتم أنفاسها للنجاة بنفسها. الصرصار حشرة مقززة تثير الاشمئزاز، البعض لا يقدر على رؤيتها، ولكن هل تعلم أن لديها ذاكرة كبيرة وقدرة عظيمة على تعلم الأشياء بمنتهى السهولة؟... كما أن لديها نوع من الكروموزومات في جيناتها الوراثية تبعدها عن الهلاك قدر الإمكان، بالإضافة إلى قدرة حشرة الصرصار على النجاة بنفسها بسبب حاسة الشم القوية التى تنبئها بالخطر. والأهم من ذلك أنها تتأقلم مع المبيد الحشري وتفرز مضادات مناعية خاصة، وأحيانًا تكتم أنفاسها للنجاة بنفسها. الخنفساء

حشرة صغيرة، أطوالها تتراوح بين أقل من 1 مم وحتى 15 سم. تتميز بهيكلها الخارجي المختلف الألوان والذي يزدان ببقع أو خطوط أو أشكال ملونة مختلفة، وله بعض الحيل المذهلة والخادعة للاختفاء من للبشر.