بالصور.. حارس عراقي يوقع لـ'مانشستر يونايتد'

رياضة 2019-08-08 | 09:17 2,041 مشاهدة فوجئت الجماهير الرياضية العراقية، بطريقة تقديم نادي نفط الجنوب لحارسه الجديد علي عبد الكريم لحماية عرين الفريق في الموسم المقبل. النادي نشر صورة لتوقيع عقد الحارس، حيث ظهر شعار نادي مانشستر يونايتد الانجليزي على الجدار، حيث تعاقد النادي مع الحارس في أحد المقاهي دون وجود شعار أو رمز يشير إلى أن الصفقة تمت لصالح فريق نفط الجنوب.



وبدأ سوق الانتقالات العراقي، منذ الأول من آب الحالي، حيث تتسابق الأندية العراقية لإبرام الصفقات استعداداً للموسم الجديد الذي سينطلق منتصف شهر أيلول المقبل. Advertisements المحرر: محمد خليل

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