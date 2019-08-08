النزاهة: إحباط محاولة الاستحواذ على عقارٍ بمحررات مزورة في البصرة

أعلنت مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، الخميس، ضبط موظفين في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة لقيامهما باستعمال محررات مزورة بأسماء "وهمية". وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري، قام بضبط متهمين اثنين؛ لقيامهما باستعمال محررات مزورة بأسماء وهمية لوضع كفالة على أحد العقارات"، لافتة إلى أن "قيمة العقار الذي يقع في منطقة (القبلة) تقدر بـ (500,000,000) مليون دينار".



وأكدت الدائرة، "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ الذي قرر توقيفهما، استنادا إلى أحكام المادة 298 من قانون العقوبات".

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