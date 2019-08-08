الجيش الليبي يتقدم جنوبي طرابلس ويسيطر على مراكز رصد جديدة

أكد اللواء فوزي المنصوري آمر محور عين زارة، أن الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي حققت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تقدمات باتجاه صلاح الدين جنوبي طرابلس.



وتابع المنصوري في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن القوات اشتبكت مع المليشيات قرب معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.





وأضاف المنصوري أن تقدمات الجيش الوطني الليبي كانت في صورة قفزات تعبوبة للسيطرة مراكز رصد جديدة كانت تابعة للمليشيات.

Advertisements

وأشار إلى هروب المليشيات أمام تقدمات الجيش الليبي، بحيث لم تعد الاشتباكات أكثر من مناوشات تبعتها تقدمات للجيش الليبي والسيطرة على مناطق الرصد.





وكان النقيب محمد ابسيط، آمر الكتيبة ١٩٢ مشاة قد أكد لـ"العين الإخبارية"، أن القوات المسلحة تمكنت الثلاثاء.

من إفقاد المليشيات المدعومة من تركيا أحد أهم مواقعها ‎وهو المرصد الأول والأقرب لها تقريباً داخل جبهة طرابلس، بالإضافة لإحدى غرف عملياتها المهمة.

ويعد جنوب طرابلس منأهم مناطق الاشتباكات بين المليشيات والجيش الليبي، إذ يعتبر خط الإمداد للجيش، وتصدى الجيش الليبي لأكثر من 40 هجوما للمليشيات الإرهابية على محوري كوبري المطار والكزيرما ومطار طرابلس الدولي.

ويسيطر الجيش الليبي على أكثر من 8 محاور بمحيط العاصمة طرابلس، ما أفقد المليشيات قدرتها على صد تقدم قوات الجيش الليبي بمعركة طوفان الكرامة التي انطلقت منذ 4 أبريل نيسان الماضي لتطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية.