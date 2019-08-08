البحرية الأمريكية تحذر السفن التجارية من تهديدات إيران في هرمز

أطلقت الإدارة البحرية الأمريكية، الخميس، تحذيرات من تهديدات إيرانية محتملة للسفن التجارية التي تبحر في مضيق هرمز، وسط توترات بين واشنطن وطهران.
وقالت الإدارة "النشاط العسكري المكثف وزيادة التوترات السياسية في هذه المنطقة لا تزال تمثل تهديدات خطيرة للسفن التجارية".
وتابعت "يرتبط بهذه التهديدات احتمال حدوث سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى أعمال عدوانية"، وحثت الإدارة السفن العاملة في تلك المنطقة على مراجعة الإجراءات الأمنية.
يشار إلى أن عددا من السفن احتجز وتعرض آخر لاعتداءات في الأسابيع الماضية.
واحتجزت بريطانيا في 4 يوليو/تموز الماضي سفينة "جريس 1" التي كانت محملة بنفط إيراني في مضيق جبل طارق، بدعوى أن السفينة انتهكت العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا.
وفي 19 يوليو/تموز، أوقفت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية، لدى مرورها في مضيق هرمز.
وصادرت إيران سفينة نفط أخرى الأحد الماضي، وقالت إن السفينة المحتجزة هي ناقلة النفط العراقية "هيتا"، وأضافت أن السفينة كانت تحمل 700 ألف لتر ديزل بشكل غير قانوني.
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