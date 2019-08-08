تواصل اجتثات أذرع قطر بالسودان

تتواصل حملة اجتثاث تنظيم الإخوان وأذرع قطر بالسودان.

حيث أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الأربعاء، قراراً بحل عدد من المؤسسات، بينها مكتب سلام دارفور بالقصر الرئاسي وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله.

وبحسب مهتمين، فإن مكتب سلام دارفور الذي تعاقبت على رئاسته عناصر إخوانية، وهم: «مجذوب الخليفة، وأمين حسن عمر، ومجدي خلف الله»، يعد بمثابة أذرع قطرية داخل القصر الرئاسي السوداني، لتنفيذ أجندة الدوحة خلف ستار «السلام».

وقال أحد السياسيين من دارفور، إن مكتب سلام دارفور مولته قطر بحوالي 800 مليون دولار لتفكيك الحركات المسلحة وإجهاض ثورة الإقليم من أجل استمرار حكم ما تسمى بالحركة الإسلامية.

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وبحسب جريدة «آخر لحظة»، فإن المجلس العسكري أصدر قراراً بحل مكتب سلام دارفور وإعفاء رئيسه مجدي خلف الله.

وشمل القرار حل مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات القومية التابعة لرئاسة الجمهورية وإقالة رئيسها الإخواني أحمد محمد علي «الفشاشوية».

ووفق الصحيفة، تم حل المفوضية القومية للأراضي وإعفاء أمينها العام عبدالمعطي حسين هلالي، ونائبه محمد شريف إسماعيل.

كما طالت قرارات الإعفاء كلا من الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أوشيك محمد أحمد طاهر، ورئيس المجلس القومي للبيئة عبود جابر وآخرين.