حماس تعتقل ناشطين سياسيين في غزة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الأربعاء، الناشط الفلسطيني محمد ضاهر، واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها الأمنية دون تقديم أي تهمة له.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "أجهزة أمن غزة اعتقلت الناشط ضاهر، على خلفية عمله السياسي المناهض لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضافت المصادر، أن أجهزة أمن حماس اعتقلت عدداً آخر من الناشطين شمال قطاع غزة، دون تقديم أي أسباب واضحة لاعتقالهم.

ونشط ضاهر، الذي يعمل طبيباً في أحد مشافي قطاع غزة، خلال الحراك الذي خرج ضد فرض حركة حماس، ضرائب على المواطنين الفلسطينيين، منتصف شهر مارس (آذار) الماضي.

ومنذ خروج المسيرات المناهضة لضرائب حماس في قطاع غزة، والمحتجة على تردي الأوضاع المعيشية فيه، تواصل حركة حماس بين الفينة والأخرى حملة اعتقالاتها الواسعة ضد نشطاء فلسطينيين.