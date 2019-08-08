أحمد عوض يفضح الأكاذيب القطرية وتجارتها بشعائر الحج

قال الكاتب الصحفي السعودي أحمد عوض، إنه عندما ترضخ قطر لمُطالبات الفيفا وتسمح لأنديتها بالسفر لدول المقاطعة عن طريق مطارات غير مُباشرة والناقل ليست الخطوط القطرية فإننا نكتشف حجم زيف المزاعم القطرية بتعقيدات الحج والعمرة على القطريين.
وأكد "عوض" في تصريح خاص أن السعودية وفرت أكثر من رابط ليتم تسجيل الحجاج القطريين من خلاله ولكن للأسف حكومة قطر حجبت المواقع و حجّرت على القطريين خدمة تم توفيرها لهم خصيصًا لتسهيل الحج و العمرة.
وأشار الكاتب الصحفي السعودي، إلى أن قطر جعلت الرياضة أهم من الحج، موضحًا أن منتخبها وأنديتها تلتزم بشروط دول المقاطعة لتُشارك في البطولات المُقامة على أراضيها فيما لا تقوم بنفس الخطوات مع حجاج بيت البه.
وأكد "عوض" أن تجارة قطر بمشعائر الحج لن تُغيّر من الواقع، مشددا أن المُقاطعة ستستمر وحكومة قطر لن تجني من هذه الأفعال سوى زيادة الضغوطات على شعبها.
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