الريس: آن الأوان لمقاربة إقتصادية جديدة ترتكز إلى دعم القطاعات الإنتاجية

أكد مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في تصريح على مولقع التواصل الاجتماعي أن "​الصناعة​ الوطنية اللبنانية تستحق كل الدعم خارج الاصطفافات السياسية والانقسامات الداخلية، لقد آن الأوان لمقاربة إقتصادية جديدة ترتكز إلى دعم القطاعات الإنتاجية والابتعاد عن النظرية الريعية والاستهلاكية".

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