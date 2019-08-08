قاطيشه: القوات اعترضت على الصناديق وطالبت بفصل مجلس إنماء عكار عن الشمال

أعلن المكتب الإعلامي لعضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ أنه "لزيادة التوضيح، اعترضت "​القوات اللبنانية​" في الأساس على الصناديق والمجالس الحالية التي يتآكلها الهدر و​الفساد​ وتبدد أموال ​الدولة​ التي تذهب إلى جيوب المحاسيب بدل استعمالها في الإتجاه الصحيح"، مشيراً الى "أنني اتفقت مع زميلي النائب ​محمد سليمان​ على المطالبة بفصل مجلس إنماء عكار عن ​الشمال​ وأصر كل منا بمداخلته على الفصل بينهما مع التعليل لهذا الفصل"، مشيراً الى أنه "أصبح القانون بحاجة إلى إعادة درس وصياغة من جديد".

وفي بيان له، لفت الى أنه "طالب بعض الزملاء تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة القانون"، مشيراَ الى أنه "تبنى الفرزلي تشكيل لجنة مصغرة لإعادة درس القانون بشكل واف قبل طرحه على الهيئة العامة فاعترض نواب كتلة ​بعلبك الهرمل​ الذين أصروا على السير بالقانون الأمر الذي لا يعود ب​الفائدة​ على عكار إذا بقيت مندمجة مع الشمال".

وأكد أنه "بنتيجة الفوضى التي عمت القاعة أجل رئيس ​مجلس النواب​ بري البحث بالموضوع لجلسات لاحقة".