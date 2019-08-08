المعلومات توقف عصابة سرقة دراجات آلية في جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ لتوقيف أفراد عصابات سرقة السيارات والدراجات الآلية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة دراجات آلية ضمن ​محافظة جبل لبنان​، ولا سيما ضمن نطاق منطقة ​اقليم الخروب​. على اثر ذلك، كثفت هذه الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها لمعرفة الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت من تحديد كامل هوية منفذي عمليات السرقة، وهما اللبنانيان: - ح. غ. (مواليد عام 1997)- ع. ح. (مواليد عام 1999) مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة

وأوضحت انه "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة ​داريا​ على متن دراجتين آليتين مسروقتين، جرى ضبطهما. بالتحقيق معهما، اعترفا بسرقة الدراجتين المضبوطتين من محلتي داريا / نهر الحمام والوردانية، كما اعترفا بإقدامهما على سرقة أكثر من /23/ دراجة آلية من مناطق: شحيم، ​الرميلة​، ​الجية​، جدرا، برجا، ​الناعمة​، ​السفارة الكويتية​، البرج وخلدة، بالإضافة إلى قيامهما بتفكيك بعض الدراجات وبيع القطع العائدة لها، وقد عملت الشعبة على ضبط البعض منها، كما اعترف الأول بتعاطي ​المخدرات​".