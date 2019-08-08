المعلومات توقف عصابة سرقة دراجات آلية في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف أفراد عصابات سرقة السيارات والدراجات الآلية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة دراجات آلية ضمن محافظة جبل لبنان، ولا سيما ضمن نطاق منطقة اقليم الخروب. على اثر ذلك، كثفت هذه الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها لمعرفة الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكنت من تحديد كامل هوية منفذي عمليات السرقة، وهما اللبنانيان: - ح. غ. (مواليد عام 1997)- ع. ح. (مواليد عام 1999) مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة
وأوضحت انه "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة داريا على متن دراجتين آليتين مسروقتين، جرى ضبطهما. بالتحقيق معهما، اعترفا بسرقة الدراجتين المضبوطتين من محلتي داريا / نهر الحمام والوردانية، كما اعترفا بإقدامهما على سرقة أكثر من /23/ دراجة آلية من مناطق: شحيم، الرميلة، الجية، جدرا، برجا، الناعمة، السفارة الكويتية، البرج وخلدة، بالإضافة إلى قيامهما بتفكيك بعض الدراجات وبيع القطع العائدة لها، وقد عملت الشعبة على ضبط البعض منها، كما اعترف الأول بتعاطي المخدرات".
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