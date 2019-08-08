النشرة: توقيف سوري في حولا على خلفية دخوله البلاد خلسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حصابيا بأن دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أوقفت في بلادة حولا قضاء ​مرجعيون​ السوري أ.م. أ على خلفية دخوله المنطقة خلسة وقد تم تسليمه إلى مخفر قوى الأمن في حولا للتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه.

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