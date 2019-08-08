توقيف شخصين من التبانة بطرابلس بجرم ترويج المخدرات

اوقفت دورية من ​مكتب مكافحة المخدرات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​الشمال​، في ​بلدة فيع​ ​الكورة​، المدعو ا.ج من بلدة فيع ومعه المدعو م.ا من التبانة ​طرابلس​، بجرم ترويج مخدرات والتحقيقات مستمرة معهما.

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