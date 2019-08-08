الخارجية الإيرانية: نأمل من دول المنطقة التحلي بالحكمة لمنع التدخل الأجنبي المثير للتوتر

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية ان "أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولايمكن زعزعة دولة مقابل ضمان دول أخرى"، مشيرةً الى "اننا نامل من دول المنطقة العمل بحكمة لمنع التدخل الأجنبي للمنطقة المثير للتوتر".

وأوضحت الوزارة أن " ​مؤتمر​ ​المنامة​ لأمن الملاحة البحرية إجراء مريب واستفزازي يستهدف إيران، وعلى ​الحكومة البحرينية​ ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة".

واعتبرت أن "هذا المؤتمر مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل ​القوات​ الأجنبية و ​إسرائيل​ في منطقة ​الخليج​"، مشيرةً الى أن "مؤتمر المنامة للملاحة البحرية مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية وإسرائيل في منطقة الخليج".

ودعت ​الخارجية الإيرانية​ الحكومة البحرينية إلى "التوقف عن اتخاذ إجراءات غير حكيمة واتباع نهج بناء في المنطقة"، مشددةً على "أننا ندين بشدة كافة الاتهامات الموجهة لإيران في البيانات الأخيرة للخارجية البحرينية".