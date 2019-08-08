ترامب يزور ضحايا إطلاق الرصاص في دايتون ومحتجون يهتفون "افعل شيئا"

دايتون (أوهايو) (رويترز) - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية أوهايو يوم الأربعاء مع ضحايا واحدة من واقعتي هجوم داميتين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ردد محتجون هتافات منها "افعل شيئا" و"أنت السبب" متهمين إياه بإثارة التوتر بخطاب معاد للمهاجرين وينطوي على عنصرية.
وزار ترامب مستشفى ميامي فالي في مدينة دايتون بأوهايو حيث يعالج المصابون في واقعة مقتل تسعة أشخاص والمشتبه بتنفيذه للهجوم في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، وهي واحدة من واقعتي إطلاق نار جماعي جرت أحداثهما بفارق 13 ساعة وأصابت المجتمع الأمريكي بالصدمة.
واحتشد محتجون أمام المستشفى وفي وسط دايتون حيث رفعوا لافتات كتبوا عليها "الكراهية غير مرحب بها هنا" و "ضع نهاية لهذا الإرهاب".
وكتبت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض على تويتر أن ترامب تفقد غرف المستشفى والتقى بالمرضى ووجه الشكر للفريق الطبي على عمله.
ومن المقرر أن يزور ترامب في وقت لاحق يوم الأربعاء مدينة إل باسو في ولاية تكساس الواقعة على الحدود مع المكسيك حيث قتل 22 شخصا في أحد متاجر وولمارت يوم السبت على يد رجل (21 عاما) نشر خطته المعادية للمهاجرين على الإنترنت.
وبينما كان يغادر البيت الأبيض يوم الأربعاء، قال ترامب إنه يريد تشديد القيود على شراء الأسلحة والتأكد من عدم حمل مرضى نفسيين لها. وتوقع ترامب أن يحظى الإجراءان بدعم في الكونجرس مع استثناء حظر البنادق.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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