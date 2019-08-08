تقرير دولي يتهم كوريا الشمالية بـ"سرقة مليارية مشفرة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من بيونغيانغ

وجاء في التقرير أن الأمم المتحدة تحقق في 35 حالة على الأقل تفيد بانخراط بيونغيانغ في "استهداف مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة، للحصول على عملات أجنبية".

ونقلت "فرانس برس" عن التقرير أن"الهجمات واسعة النطاق التي استهدفت التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة تسمح لكوريا الشمالية بإدخال إيرادات عبر طرق يصعب أكثر فأكثر تقفي أثرها وأقل انكشافا على رقابة الحكومات والأنظمة من القطاع المصرفي التقليدي".

وأفاد التقرير الأممي بأن "جهات إلكترونية، تدير العديد منها المديرية العامة للاستطلاع (وكالة الاستخبارات الكورية الشمالية) تجمع الأموال لبرامج أسلحة الدمار الشامل، وقد جمعت حتى الآن ما يصل إلى ملياري دولار".

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ولفت التقرير إلى أن كوريا الشمالية تنتهك عقوبات الأمم المتحدة بشرائها سلعا فاخرة وتجهيزات مرتبطة بتطوير الأسلحة عبر "عمليات نقل غير مشروعة للحمولات بين السفن".

كذلك اتهم التقرير كوريا الشمالية بأنّها "استخدمت الفضاء الإلكتروني لإطلاق هجمات أكثر فأكثر تطورا وتعقيدا لسرقة أموال من مؤسسات مالية وتعاملات بالعملات الرقمية المشفرة لتأمين المداخيل".

وسلط التقرير، وهو دراسة أعدت لصالح لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي، الضوء على معلومات استخبارية تفيد بأن بيونغيانغ خرقت قرارات المجلس في ما يتعلق بتصدير الفحم واستيراد النفط.