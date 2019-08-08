زلزال قوي يضرب تايوان ويعلّق خدمة القطارات جزئيًّا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، تايوان اليوم الخميس، متسببًا في تعليق جزء من خدمة القطارات في المنطقة الشرقية للجزيرة، بحسب مكتب الطقس المركزي.
ووقع الزلزال الساعة 0528 صباحًا بالتوقيت المحلي (2128 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 5ر22 كيلومتر تحت سطح الأرض.
ويبعد مركز الزلزال 5ر36 كيلومتر عن مقاطعة يلان شرقي تايوان، وشعر به السكان في أنحاء الجزيرة، حسبما ذكرت الحكومة في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وأسفر الزلزال عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من ألف أسرة في شمال تايوان، وتحدث سكان في العاصمة تايبيه عن تساقط قطع أثاث وأشياء أخرى على منازلهم.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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