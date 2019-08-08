جمعية: سلطات تمارة منعتنا من تنظيم ورش دولي للتطوع

بالتزامن مع الحديث عن العمل التطوعي للشباب على إثر الضجة والتفاعلات التي أحدثتها صور متطوعات بلجيكيات، كشفت جمعية الأوراش المغربية للشباب، عن تعرض ورش دولي كانت تعتزم تنظيمه في تمارة للمنع من قبل السلطات المحلية للمدينة.

وقالت الجمعية في بلاغ لها أصدرته خلال الأسبوع الجاري، إنها كانت تعتزم تنظيم ورش دولي تطوعي، يستضيف شباب بسيدي يحيى زعير مطلع شهر غشت الجاري، واستكملت الجمعية كل الإجراءات التنظيمية بما في ذلك توقيع اتفاقية مع جماعة سيدي يحيى زعير.

وتؤكد الجمعية على أن هذا المنع الذي تعرضت له، غير مسبوق، خصوصا أنها تشتغل في تنظيم ورشات عمل تطوعي للشباب منذ سنة 1961.

الورش التطوعي الذي تعرض للمنع في منطقة تمارة، كان من المقرر أن يستضيف متطوعين ومتطوعات من عدة دول أجنبية أوروبية وافريقية، فيما تطالب الجمعية بمحاسبة المسؤولين على المنع الذي تعرض له نشاطها بالنظر للأضرار التي تكبدتها الجمعية على خلفيته.