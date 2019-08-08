القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، مبنى قيد الإنشاء في مدينة طمرة بحجة البناء دون تراخيص.
وداهمت الشرطة بساعات الصباح مفترق خلة الشريف في مدينة طمرة، وقامت بإغلاق المنطقة والمفترق الشمالي من كلا الاتجاهين، وإبعاد المواطنين عن المكان.
ووفرت الشرطة الحماية للجرافات التي قامت بهدم المبنى الذي يتواجد في مرحلة الإنشاء، حيث كان سيصبح مطعما، وأتت عملية الهدم بحجة أن المبنى شيد دون تراخيص.
كانت هذه تفاصيل خبر هدم مبنى قيد الإنشاء في طمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.