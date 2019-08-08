هدم مبنى قيد الإنشاء في طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، مبنى قيد الإنشاء في مدينة طمرة بحجة البناء دون تراخيص.

وداهمت الشرطة بساعات الصباح مفترق خلة الشريف في مدينة طمرة، وقامت بإغلاق المنطقة والمفترق الشمالي من كلا الاتجاهين، وإبعاد المواطنين عن المكان.

ووفرت الشرطة الحماية للجرافات التي قامت بهدم المبنى الذي يتواجد في مرحلة الإنشاء، حيث كان سيصبح مطعما، وأتت عملية الهدم بحجة أن المبنى شيد دون تراخيص.