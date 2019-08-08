شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: مفرق بين شرعية هادي وبين من ركبها لتنفيذ مخططات قطر والان مع التفاصيل

شن نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، هجوما قويا على حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الخميس، آب 08، 2019.

وكتب بن بريك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أربع سنوات وجبهاتهم متوقفة بتخطيط قطري والعمل على تعزيز قوتهم في الجنوب وزرع خلايا الإرهاب في الجنوب.

وأضاف: نحن نفرق بين شرعية هادي وبين من ركب هذه الشرعية الذي جعل منها غطاء لمخططات قطر لإفشال التحالف.

وتابع: حتى الآن قطر ناجحة، ولكنها ستكسر بالجنوب العربي الصامد المدرك لخطورة زنادقة الإصلاح.