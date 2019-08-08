شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وصول حجاج من قطر إلى مكة والان مع التفاصيل

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، إن حجاجا قطريين وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج، في ضربة جديدة لادعاءات الحكومة القطرية بشأن منع مواطنيها من السفر إلى السعودية لأداء الفريضة.

وأكد الوزير السعودي في تصريحات صحفية أن الحجاج وصلوا إلى مكة بالفعل لأداء مناسك الحج لهذا الموسم، مشيرا إلى أن توجيهات قادة بلاده أمرت بتسهيل كل أمور الحجاج القطريين الراغبين في أداء المناسك، ومبيناً أنه في استطاعة حجاج قطر القدوم من مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، كما يستطيعون حجز الخدمات كافة التي يرغبونها تقنياً.

​وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت قبل أيام تخصيصت رابط جديد عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، في إجراء قالت إنه من "شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم".

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وأكدت الوزارة في بيان مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج."

وأشارت إلى أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام."

ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، https:qatar1440.haj.gov.sa وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.