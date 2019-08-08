شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: جماعة معارضة تقتل عسكريين من الثوري الإيراني والان مع التفاصيل

قتل اثنان من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في مواجهات مع جماعة انفصالية في شمال غربي إيران، قرب الحدود مع تركيا، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

ووقعت المواجهات الثلاثاء في مدينة ماكو، في محافظة أذربيجان الغربية، التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن الإيرانية والانفصالية الكردية.

وأوضح محافظ ماكو، حسن عباسي لوكالة "مهر" أن أحد عناصر الحرس الثوري أصيب أيضاً في هذه المواجهات التي وقعت في منطقة يصعب الوصول إليها.

نقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة جيدة في حين تمت الجنازة على العسكريين الإثنين الأربعاء.

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وفي 9 يوليو(تموز) قتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري وأصيب رابع في هجوم على سيارته في مدينة بيرانشهار.

وبعدها بيوم، شن الحرس الثوري هجوماً على خلفية هذا الهجوم وحوادث أخرى في المنطقة، ضد قواعد جماعات انفصالية كردية على الحدود مع إيران في منطقة كردستان العراق، الحدودية أيضاً مع أذربيجان الغربية.

وكان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ووحدات المدفعية هي مركز العمليات والمواجهات مع هذه الجماعات التي تعتبرها حكومة طهران إرهابية.

وتسببت الهجمات في دمار بعدة مواقع للجماعات الكردية و"عدد كبير" من الضحايا في صفوفها، بحسب بيان نشره الحرس الثوري آنذاك.

يذكر أن الأكراد يمثلون الإثنية الأقلية الأكثر عدداً من دون دولة بواقع 30 مليون شخص موزعين بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.