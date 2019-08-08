شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كشف تورطها في تفجير مركز الأورام بمصر .. نشطاء عرب : #الارهاب_بصمه_قطريه والان مع التفاصيل

أجمع سياسيون ونشطاء عرب على وقوف تنظيم الحمدين في قطر وراء أي عمل إرهابي تشهده أي دولة عربية أو أفريقية، وذلك بعد كشف تورطها في التفجيرات التي شهدتها مصر والصومال مؤخراً .

وأطلق النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هشتاج بوسم، "الارهاب بصمه قطريه" الذي حظي بتفاعل كبير من قبل المغردين الذين نشروا فيديوهات وصور ومقاطع صوتية تؤكد تورط قطر في كل أي عمل إرهابي .

وكشف الناشط، سالم السعيد، دليلاً على وقوف قطر وراء أي عمل إرهابي بقوله، "قطر تعتبر مرتع للإرهابيين ودعاة التطرف مثل القرضاوي وطارق الزمر ووجدي غنيم ومحمد الاسلامبولي وغيرهم، مما يؤكد ضلوع قطر في دعم الأنشطة الإرهابية".

فيما يقول سليمان العلي أنه لايوجد احد عاقل يقول عكس هذا الكلام، ويضيف "الارهاب بصمة قطرية بإمتياز وهي التي جعلت من الجماعات الارهابية في العراق وسوريا اقوى"، قبل أن يعرب عن إستغرابه من دعمها للحشد الشعبي وبنفس الوقت دعم جبهة النصرة، ويتساءل قائلاً، "ماذا تريد هذه الدولة؟" .

بدوره الناشط علي المطيري، أشار إلى أن قطر دائما مفضوحة، مستدلاً بكلامه على تخطيط أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، بالتسجيل مع القذافي بقتل الملك عبدالله الله يرحمه، مؤكداً "قطر اصبحت مفضوحه وعاريه بجميع الاثباتات والبراهين" .

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وأضاف في تغريدة آخرى، "قطر قاعده تستخدم الارهاب وسيلتها الاولى لتحقيق اهدافها بكل العالم اعمالها التخريبيه بالخفا وقتل ابرياء مالهم اي ذنب عشان مصلحتها الشخصيه تمول الارهاب والحوثيين كله بهدف زعزعة الامن" .

وتابع "قطر قاعده تأسس مدارس خاصه بس بالارهاب عشان تولد ارهابيين مجندين لهم بالخفى في دول كثيره" .

اما فهد الدخيل، فأكد أن قطر تمثل أكبر دولة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أحد طرق تمويل قطر للإرهاب هو مزاعم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية من خلال دفع الفدية .

وقال "قطر يدينها القذره متمدده في عدة جهات وهدفها واحد التخريب والتفجير وتمويلهم بالمال والسلاح" .. مضيفاً في تغريدة أخرى "قطر الدويله الصغيره القذره ضعفها خلاها تكره وتحقد على الدول الثانيه وطريقتها الخسيسه بالتخريب التفجيرات ،، والهدف معروف" .

ويرى الدخيل أن زعزعة امن الدول الثانية هو مبتغى قطر تفرقة الخليج والدول العربيه وان يكون لها سياده وقوه هذا هدف دولة الارهاب قطر .

عبدالمجيد العتيبي من جانبه قال "الكل يتذكر مسرحية الفدية فقد قام تميم بدعم الحشد الشعبي "الإرهابي" بنصف مليار دولار لنشر الفوضى في الدول التي يسيطر عليها هذه الجماعة المتطرفة".

ويؤكد هذا الأمر، الناشط، عبد الرحمن المري، الذي قال "قطر دائما تكون خلف جميع المنظمات الارهابية وهي الداعم الأول لهم حتى اصبحت قطر ملجئ لأبرز الأسماء الارهابية" .